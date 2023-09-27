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【分析】陳茂波很忙 股樓印花稅都想減 對港影響有幾大？
股市 23:04 2023/09/27
財政司司長陳茂波最近很忙，同時關注「夜經濟」、「刺激股市成交」及「樓價下跌」問題，市場預期刺激股市成交劍指減印花稅，樓價下跌則是「減辣招」，對比疫情期間的刺激措施是加大開支，今次影響的是會政府稅收。
樓價辣招即雙倍印花稅、買家印花稅及額外印花稅，為防止樓市過熱，非永久居民買第二間樓印花稅最多繳交共30%。
根據最新政府收入帳目，截至6月底止3個月，印花稅收入159.94億元，按年跌14%，佔總收入的23%，全年預算印花稅收入850億元，佔總收入的16%。
帳目沒有列出來自股票或樓市印花稅。不過，數據顯示，4至6月股票主板成交60591億元，以0.26%稅率計，收入157.54億元。根據稅務局，樓市辣招稅同期收入約25億元。
雖然總數與政府收入帳目稍有出入，但數字仍顯示出，股票印花稅收入對港府來說，更為重要，不過，可能樓價減辣對港人情緒上更為重要。
記者：譚志偉
欄名 : 即市財經分析
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