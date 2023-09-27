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【前恒大系】盛京銀行擬狠沽資產套現1760億人幣　遼寧省財政廳旗下國企接手

股市 22:43 2023/09/27

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【前恒大系】盛京銀行擬狠沽資產套現1760億人幣　遼寧省財政廳旗下國企接手

去年中國恒大 （03333） 甩手盛京銀行 （02066） 股份後，盛京銀行撲水改善資產結構。盛京銀行周三（27日）發公告指，將出售資產予遼寧省財政廳旗下遼寧金控，涉資1760億元（人民幣，下同），雙方已訂立資產出售協議，盛京銀行須舉行臨時股東大會通過交易。

盛京銀行表示，所出售資產組合包括1）貸款、2）投資及其他資產（包括資產管理計劃、企業債券及存放同業款項），分別代表所出售資產的71.60%及28.40%。所出售資產的本金及利息賬面餘額合計約為1,837億元，其中，本金賬面餘額約1,544億元，

盛京銀行提到，所出售資產截止到2021年12月31日及2022年12月31日財政年度的未經審計稅前利潤分別約70.30億元及51.77億元。盛京銀行稱，資產出售事項會導致產生減值準備金支出約77億元。

盛京銀行指出，冀募集資金將優化該行資產結構，並能提升資產質量、降低資本佔用並據此提升資本充足率。預期能降低不良貸款率，

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記者：李哲毅

港股 中國恒大（03333） 盛京銀行（02066）
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