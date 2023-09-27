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【社交電商】印尼擬禁社交平台從事電商　TikTok、FB料受衝擊

股市 22:01 2023/09/27

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【社交電商】印尼擬禁社交平台從事電商　TikTok、FB料受衝擊

印尼貿易部周二（26日）表示，正在努力進一步規範電子商務，並補充印尼不允許在社群媒體平台上作購買交易，「政府只允許社群媒體用於促銷，而不是用於交易」，意味著印尼用戶無法在 TikTok 和Facebook上購買或銷售產品和服務。政府表示，將禁止社群媒體公司兼任電子商務平台，以防止公共資料被濫用。

貿易部長 Zulkifli Hasan 表示，「（社交媒體和電子商務之間的）聯繫必須分開，這樣演算法就不會完全受到控制」，也可以防止將個人資料用於商業目的 。

印尼為TikTok第二大市場

DataReportal數據顯示，印尼是 TikTok 第二大市場，平台在當地擁有 1.13 億用戶，僅次於擁有1.165億用戶的美國。6 月，TikTok CEO 周受資表示，未來幾年將在印尼和東南亞投資數十億美元。

印尼政府宣布上述舉動後，外電引述TikTok 發言人，社交電商的誕生是為了解決當地傳統小賣家的困難，將他們與當地的創作者匹配起來，幫助他們增加網上商店的流量。

TikTok 發言人表示，「在我們尊重當地法律法規的同時，我們希望這些法規考慮到其對使用 TikTok Shop 的超過 600 萬賣家和近 700 萬創作者的生計的影響。」

花旗：印度此舉有利SEA

花旗周二發表報告稱，此舉有利於TikTok競爭對手Sea（美：SE）電商部門 Shopee，以及印尼國內對手，花旗表示，考慮到 TikTok 和 Shopee 之間的最新競爭，認為印尼政府此舉對當地傳統電商企業，尤其是 Sea  來說是一個積極的發展。

花旗認為，TikTok 賣家在過渡期間遇到的任何干擾，都可能在未來幾個月內對Shopee 和其他傳統電子商務平台有利。

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責任編輯：李哲毅

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