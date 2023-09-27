新城市廣場　兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園10月1日開幕

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯（右二）表示︰「為迎合親子家庭客群對小朋友活動空間的殷切需求，商場把位於5樓戶外平台、佔地3.5萬平方呎的戶外空間，改建成恐龍主題的全港首個常設大型綜合式兒童戶外遊樂場。」（新城市廣場圖片）

新鴻基地產旗下的沙田新城市廣場投資過千萬元，打造逾3.5萬平方呎Dino Park恐龍公園，將於10月1日開幕，是全港首個以恐龍作為主題的最大型常設綜合式兒童戶外遊樂場，標誌着自2020年起斥資3億元進行的全方位空間活化大型項目又邁進新里程。

佔地逾3.5萬平方呎 斥500萬宣傳

新城市廣場將額外投資500萬元作宣傳推廣，包括設置長10米恐龍打卡裝置、舉行恐龍快閃舞表演等預熱推廣、舉辦中秋節賞樂晚會及派發恐龍造型應節燈籠、推出「夜遊3倍賞」以刺激晚上8時後的消費，更聯同商戶推出10.1國慶假期餐飲及購物優惠等，有望帶動商場人流及生意額較去年同期有雙位數字增幅。旅客人均消費達8,000至10,000元。

位於5樓戶外平台的Dino Park恐龍公園，是本港首個常設的恐龍主題大型綜合式遊樂場，園內備有多達14項遊玩設施，當中以長26米、高7米、結集繩網、滑梯及攀爬架組成的巨型恐龍組合式遊樂設施最為矚目，其他玩樂設施還包括空中飛索、歷奇繩網、動感韆鞦等。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示︰「為迎合親子家庭客群對小朋友活動空間的殷切需求，商場把位於5樓戶外平台、佔地3.5萬平方呎的戶外空間，改建成恐龍主題的全港首個常設大型綜合式兒童戶外遊樂場，為小朋友提供遊玩休憩設施，相信可吸引大量區內外的年輕家庭顧客到訪。」

推優惠刺激夜消費 料生意額升20%

許嘉雯又稱︰「新城市廣場十分支持政府帶頭搞旺香港夜市，因此商場將趁恐龍公園Dino Park開幕以及中秋與國慶超級黃金周，推出不同優惠及回贈刺激『夜消費』。例如商場會舉行中秋節賞樂晚會，並大派恐龍造型應節燈籠，同時推出『夜遊3倍賞』消費優惠，當中包括顧客於晚上8時後消費可享雙倍積分、額外兩小時免費泊車以及消費回贈，多間餐廳食肆亦樂意配合推出夜市優惠，晚上8時後推出低至半價的指定小食及甜品等，從而鼓勵更多商戶延長營業時間，有助帶動夜間人流及消費。預料連串推廣將可刺激商場在中秋及超級黃金周長假期的人流及生意額分別按年升15%及20%，當中以餐飲食肆、親子服裝及玩具、生活百貨等商戶類別最為受惠。」

此外，商場一直非常重視顧客的體驗，務求讓客戶能夠感受常新與獨特的體驗，故在租務組合上，新城市廣場一直引入多元化、網紅店或香港新界首間品牌店舖。

許嘉雯續指：「今年商場先後引入了接近40間新商店及人氣餐廳進駐，當中包括人氣爆滿的『太二酸菜魚』、烤魚名店兼首家香港分店的『探魚』、以及連續兩年上榜大眾點評必吃榜的過江龍泰式火鍋店『四面泰』。還有深受新一代家長熱捧的童裝品牌MLB KIDS及美粧達人購物天堂Sephora亦會相繼登場，承接下半年節日效應帶動下，相信第四季零售市道將繼續向好。」

責任編輯：蕭寶玲