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【虛擬銀行】眾安銀行ZA Bank：收支平衡愈快愈好　高息環境料持續、續增產品組合及營運效率

股市 10:00 2023/09/28

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【虛擬銀行】眾安銀行ZA Bank：收支平衡愈快愈好　高息環境料持續、續增產品組合及營運效率

虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）行政總裁姚文松接受本報訪問時表示，今年會再下功夫拓寬淨息差，預計高息環境會持續，「實際高低就要看市場」，目前最重要工作是豐富零售及企業銀行產品組合，提高營運效率，進而可負擔更大息差幅度。眾安銀行上半年虧損收窄22%至2.00億元，問及收支平衡時間表，姚文松稱，作為企業當然希望愈快愈好。

ZA Bank替任行政總裁吳忠豪解釋，公司一直增加更多產品服務，以帶來更好客戶體驗，現時已向零售客戶提供存款、匯款、貸款、保險、基金等，並利用交叉銷售帶動滲透率，認為上半年業績反映該行更好變現此前累積用戶基礎，「（我們）不需要二次獲客，亦都不需要再在市場跟其他人爭那麼多，做內部轉化已令我們有機會跟客戶多些溝通互動交流」。

通關影響卡類消費 商業銀行經歷「狂漲期」

ZA Bank上半年淨利收入年增26%至1.126億元，然而反映卡類及貸款等業務的淨費用及佣金收入則按年降14.1%，至3,676.9萬元。吳忠豪解釋，卡類表現也反映通關後香港零售環境，而且該行去年推出多項與疫情相關消費優惠，例如外賣折扣等，今年需要時間調整與商戶合作及優惠策略。

商業銀行貸款成長強勁，按年升125%至24 億元，ZA Bank替任行政總裁冼迪雲認為，業務類似於此前零售分部所經歷的「狂漲期」，該行推出中小企融資擔保計劃相關貸款產品，未來將引入數據驅動的審批，對今年表現有信心。

冼迪雲又稱，ZA Bank商業銀行業務「餅底（意指：規模）還是小」，探索空間較大，除了拓展傳統貿易、零售餐飲行業外，也會發展電商以至初創企業等。

姚文松：政府維持市場秩序有利Web 3 生態健康

ZA Bank 有意積極開拓Web3相關機會，並已為約70 間 Web3 公司開設營運帳戶，姚文松認為，Web3 範圍廣泛，包括區塊鏈、虛擬資產底層技術。 姚文松透露，日後不排除與取得執照的虛貨交易所合作，例如擔任其結算銀行或架設營運帳戶。

對於JPEX 事件影響市場對虛擬資產信心，姚文松認為，政府相關虛擬資產法例落實，以至維持市場秩序行動，事實上令到整個Web 3行業更健康發展。

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