【國際咖啡日】Starbucks搞活動送1萬杯咖啡 10.4起參加IG遊戲即可有份

Starbucks搞活動送一萬杯咖啡！由10月4日起，連續3個星期三，顧客可參與Starbucks Reserve™ 10,000杯精品咖啡換領活動，品嚐三款黎明精選Starbucks Reserve™ 咖啡，包括：氮氣冷萃咖啡、單品咖啡豆沖調的美式咖啡及Starbucks Reserve™ 經典微綜合No. 21 咖啡豆。活動詳情將於Starbucks Hong Kong Facebook及starbuckshk Instagram公佈。

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此外，香港星巴克亦將推出三款 Starbucks Reserve™ 咖啡工作坊，為顧客帶來更全面的Starbucks Reserve™ 咖啡體驗。於10月尾至11月11日期間，顧客可透過星巴克香港官方Instagram活動，贏取Starbucks咖啡工作坊的名額。當中包括：Starbucks Reserve™ 咖啡美饌品味工作坊，享受由咖啡大師精心設計以四道菜搭配精選咖啡的餐單，以及手沖工作坊和咖啡拉花工作坊。星巴克咖啡大師會於工作坊內分享咖啡冲調的專業知識及他們的咖啡故事。

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撰文：鄭日棱