【分析】許家印傳被監視居住　恒大捱到幾耐？

恒大集團 （03333） 主席許家印傳出被公安監視居住，但未有被拘捕，恒大總負債23882億元（人民幣，下同），恒大會捱到幾耐？

根據恒大最新的中期報告，獨立核數師指出，恒大截至6月30日止6個月的淨虧損392億元，負債淨額及流動負債淨額分別為6442億及7131億元、即期借款為5818億元，現金總額僅為133.8億元，對恒大的持續經營能力產動重大懷疑。

獨立核數師亦指，恒大已採取多項計劃及措，以改善流動資金及財務狀況，並已制定債務解決方案。不過，措施仍有重大不確定性，並可能作出調整，將非流動資產和負債，轉為流動資產和負債，並將資產減記至可收回數額，為可能產生的任何進一步負債撥備。

換言之，制定債務解決方案是改善財務狀況的唯一方法，不過，9月24日的通告指由於正被立案調查，無發滿足新票據發行的資格，亦即改善資金流的方法無望。

不過，恒大仍可維持一段時間，因為在保交樓相關戶口內，仍有近500億元現金（現金及現金等價物及受限制現金為133.8億元，另有348.7億元現金納入統一監管賬戶），該筆錢被限制使用，若不用來找貨數，單計用來支付人工，以現時總員工仍有10.9萬人，總僱員半年成本27.8億元計，亦夠付8年，總大有時間拖，不過，前題仍是債務問題有解決方法。

記者： 譚志偉