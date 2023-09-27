【電動車】理想汽車終止最多20億美元美股ATM增發　已集資逾5億美元

▲ 【電動車】理想汽車終止美股ATM增發 已集資逾5億美元

理想汽車 （02015） 宣布，終止美股ATM增發（At-The-Market Offering），因並無計 劃於終止生效後根據美股ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券。

理想於去年6月底宣布計劃透過美股ATM增發美國存託股份（ADS），集資最多20億美元（約156億港元）。

理想指，已根據美股ATM增發出售1350.2萬股美國存託股份， 對應2700.5萬股A類普通股，在扣除不超過700萬美元的應付銷售代理佣金及若干其他發行費前，募集資金總額5.36億美元。

理想指，將美股ATM增發的所得款項淨額用於研發下一代電動汽車技術、開發及製造未來平台及汽車車型，及營運資金需求及一般公司用途。

ATM發行又稱ATM增發，指上市公司通過指定經紀交易商，以現行市場價格，向二級交易市場出售新發行股票或所持股票，操作上相對靈活。

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