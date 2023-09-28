【夜經濟】朗豪坊「唱」遊中秋　每晚8點後雙倍送上連串優惠

旺角朗豪坊支持政府推動夜繽紛，由9月21日起啟動連串晚間活動及消費獎賞，每晚8時後於場內所有商舖以電子消費即享兩倍LP CLUB會員積分、雙倍泊車優惠等，10月中起更會推出另一輪更豐富的「夜貓消費賞」活動，將夜經濟連續推動至2024。

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由9月21日起朗豪坊將啟動連串晚間活動，包括於中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，邀請多位年青本地歌手包括雷同二友、Mic 周卓盈及Emiko徐嘉蔚，獻上一連兩場的免費音樂表演，為現場市民送上免費酒吧飲品之餘，更配合巨型發光月亮及夜貓打卡裝置，令賞月夜充滿濃厚氣氛。

朗豪坊中秋Moonlight Party

日期： 2023年9月29日 （星期五） 地點及時間： (1) 雷同二友、Mic周卓盈

晚上7時30分至8時30分

朗豪坊4樓通天廣場 (2) Mic 周卓盈、Emiko 徐嘉蔚

晚上9時30分至11時

朗豪坊13樓

只要登記成為LP CLUB會員或追蹤指定朗豪坊官方社交帳號，即獲贈免費酒吧飲品券或應節燈籠，賞你於中秋夜免費暢飲，由4樓玩到13樓，一邊飲一邊Chill住聽歌！另外，當晚憑免費酒吧飲品券到13樓的Smokehouse Bar & Grill、Tonic可以優惠價HK$77享用多款特色小食；或同層THE SKY BAR享全單9折優惠。

由9月21日起，朗豪坊13樓天幕下的酒吧及餐廳樓層亦設置巨型月亮發光裝置，旁邊伴隨7隻小夜貓追著發光球把玩，勢成旺角夜晚新打卡熱點。現場更有多隻夜貓隱藏在不同角落，與你大玩「躲貓貓」，大家可以在圓月下集齊所有夜貓陪你歡度中秋。

朗豪坊將於9月21日至10月23日推出《朗豪坊Moonlight Rewards》雙倍獎賞活動，每晚8時後於朗豪坊場內所有商舖以電子消費，即享兩倍LP CLUB會員積分，消費滿$400即享4小時免費泊車優惠。於《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》期間限定店可享兩倍機會參加《朗豪坊x Snoopy戶外探險之旅》遊戲，各位愛Shopping的夜貓絕對不容錯過。

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責任編輯：李智賢

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