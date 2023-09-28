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英漢街頭行乞日賺60鎊 被禁向途人索錢

環球社會熱點 08:35 2023/09/28

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英國一名30歲男子錢伯斯（James Chambers）長年於街頭行乞，每日收入為60英鎊。錢伯斯被判行乞罪和擾亂公共秩序罪成，未來三年內不得再行乞。

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錢伯斯本身居無定所，長期在林肯郡林肯市中心範圍向路人行乞。好心的路人會向其贈予現金、食物、飲品和不同物品。

警方和當地議會官員發現，錢伯斯過去9個月期間在商業街和麥當勞餐廳門外行乞，每日收入介乎40至60英鎊（約380至570港元）。

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錢伯斯本月較早時被裁定13項行乞罪和一項擾亂公共秩序罪成，法官判處錢伯斯為期三年的犯罪行為令（CBO），禁止他坐在地板上或以其他方式收錢，也不得在林肯市內接近任何人索取金錢或物品。

警方形容判決可令該市民眾無需再被人索取金錢而鬆一口氣，並透露已和慈善機構合作打擊罪行，同時保障公眾免受行乞者可能造成的任何傷害。

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責任編輯：鄭錦玲

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