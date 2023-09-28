【平保人事】平保半年內兩聯席CEO請辭　陳心穎年底退任　富瑞：象徵壽險重組完成（第二版）

▲ 【平保人事】平保聯席CEO陳心穎辭任 由首席人力資源執行官郭曉濤補上

中國平安 （02318） 周三（27日）公布，陳心穎以個人及家庭原因辭任聯席首席執行官兼常務副總經理職務，會繼續履行有關職務至12月31日，並會繼續出任公司董事。平保同時公布，董事會一致同意由現任首席人力資源執行官郭曉濤擔任集團聯席首席執行官，公告日起生效。

平安今年初原設有3名聯席CEO，包括謝永林、姚波和陳心穎，而姚波今年4月已轉任非執董。

平保今日股價隨大市走弱，現新跌0.8%，報44.6元，成交8億元。

平保短短半年內再有聯席CEO請辭，富瑞最新報告指，不預期平保的策略會因應高層變動而更改，陳心穎的離去代表平保近3年壽險轉型的總結。未來平保的關注點落在從新渠道模式、「產品+服務」投資之中提取成績，維持高質素增長依然是集團未來關鍵。

富瑞稱，繼續最為看好能爭取中國高儲蓄率機會、在息率下行仍可保持具盈利增長的保險股，行業內最為看好區域保險商如友邦 （01299） 和保誠 （02378） ，而平保將優於人保 （01399） 和其他國有內險股。該行現予平保目標價63元、「買入」評級。

馬明哲：陳心穎是平安的朋友

陳心穎為新加坡人，2013年加入平安，歷任集團首席信息執行官、首席運營執行官，於2018年起擔任常務副總經理、聯席首席執行官。加入平安前，陳心穎曾任麥肯錫全球董事（合夥人）。

中國平安董事長馬明哲發聲稱，感謝陳心穎對平安的長期努力和貢獻，形容「她是平安的朋友」。

郭曉濤加入平保4年 「牽頭推動產險全面數字化」

郭曉濤現年51歲，2019年9月加入平安集團，曾任平安產險常務副總經理，集團首席人力資源執行官。在加入平安前，郭曉濤曾任波士頓諮詢全球合夥人兼董事總經理等職。

平安介紹，郭曉濤入職平安後，牽頭推動產險全面數字化轉型、集團人力資源經營改革及制度化建設等重要工程，展現出優秀的戰略領悟力和規劃能力、執行力和責任擔當，工作卓有成效，是集團重點培養的複合型高級潛力幹部

平安同時宣布，由平安產險董事長孫建平接替郭曉濤出任集團首席人力資源執行官。

（第二版加入富瑞評論）

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編輯：麥德銘