【創科解碼@iM網欄】在公司業務中創造CSR價值

近年，愈來愈多的企業關注「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility，CSR），積極參與社會福祉、社區關懷以及環境保護。CSR的理念，乃強調企業在經濟活動中的角色不僅僅是盈利，還應該承擔一定的社會責任。這正正與ESG概念中的S（社會，Society）不謀而合。

然而，有不少公司對CSR的了解與推行都比較片面，甚至是流於形式化。為了達到回饋社會這個偉大任務，以替公司建立良好形象，於是就每年循例向一些慈善團體捐些錢、贊助一下NGO的活動等等。

並不是說這些做法不妥，企業的捐款與贊助當然也能幫助到社會上有需要的人，但真正的CSR應不止於此，而是需要企業全面參與社會責任，包括環境保護、道德經營、員工福祉等方面的投入，才能實現CSR的價值，促進可持續發展。

筆者公司最近跟一個非牟利團體合作，推行一個相當創新的CSR項目：「智能圖書館項目助理」。話說我們正為多間學校客戶，進行圖書館智能化的工作，當中需要不少人手去「Tag書」，即是把RFID貼於每本書的指定位置，完成後亦需要利用RFID器材為Tag過的書進行覆檢、核對內容資料等。我們透過該團體安排招聘一批弱勢青年，經正式面試後加入成為「Tag書助理」，既為他們提供工作機會，也為我們公司解決了人力資源問題，而客戶也得到相當優質的服務，可以說是一個「三贏」的方案，同時更是CSR的最佳實踐。

當初提出這個方案的同事，她本身在該非牟利團體參與義工多年，留意到疫情下不少剛畢業或輟學投身社會的年青人，近年因限聚及停課而鮮與人接觸，導致溝通及人際關係能力非常薄弱，難以與社會接軌。剛好公司的圖書館智能化項目需要大量人手，令她靈機一觸，於是就向公司提出建議，並自發地聯絡、策劃及實行。可見只要每位員工多想一些、多行一步，就可以為公司創造更多價值，不單止是商業價值，更可以是CSR價值。

筆者向來認為，CSR的價值其實可以與企業本身的業務聯結，在商業價值中發揮CSR的果效，而不一定要花錢捐錢才能做到。甚至乎，CSR根本可以跟金錢全無關係。今次這個「智能圖書館項目助理」項目，絕對是實現了我的想法。

有了經驗後，我們的另一產品「智能貼標系統」也正準備為樂齡人士提供工作機會，幫助他們重返職場，活化高齡社會的人力資源。

作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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