BAKER CIRCLE系列累售429伙　將來期數料增加大單位比例

恒基地產（00012）旗下的紅磡BAKER CIRCLE系列項目，目前已推出的3期累售429伙，套現約26.1億元，平均每伙售價約610萬元，實用呎價約21,678元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民就透露，項目餘下的期數在開則上料將做出修改，減少細單位比例，並提供較多大單位，主要是看到現實市場購買力的轉變，認為按保等相關政策近年接連放寬，令買家在入市時選擇增多。

適逢中秋節，項目準備一系列不同形式的宣傳活動，今邀請美麗華主廚彭志楠一同即場製作月餅。

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此外，發展商夥拍中原地產為項目買家推出中秋置業大禮，經該行購入項目開放式或一房的首3名買家，可獲贈8,800港元健身課程禮券，總值約26,400元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月樓市有多個利好消息，包括美國聯儲局維持利率不變，加上樓花按保適用範圍與現樓看齊，新盤買家有更多上會選擇，相信可進一步帶動一手交投。該行九龍董事劉瑛琳補充，上述優惠先到先得，送完即止。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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