【儲局官員】卡什卡利：縱使美國經濟能軟著陸　仍需再加息一次

聯儲局上周公布最新經濟預測，大幅上調對美國經濟增長預期，同時降低對失業率及通脹預測，反映當局預期當地經濟有望「軟著陸」。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）認為，聯儲局有6成機率在不嚴重損害經濟的情況下將通脹率拉回至2%的目標，但在此情況下，仍需要再加息一次。



卡什卡利表示，聯儲局未來應對通脹可能會有兩個有機會出現的情景。（1）是所謂的「軟著陸」，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能會再加息一次，然後按兵不動靜待通脹充分降溫，出現的機率有6成。（2）另外4成的潛在可能是，通脹更加根深蒂固，因此需要不止一次加息才能加以控制。



他認為，即使經濟出現軟著陸情景，FOMC今年稍後時間時候或會再加息25個基點，料其後會將政策維持在這個水平足夠長的時間，使通脹在合理的時間內回到目標水平。

卡什卡利同時承認，自己是在聯儲局利率點陣圖中，預測今年會再加息一次的12位聯儲局官員之一，當時有另外7位FOMC官員，認為今年沒有必要再上調利率。

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編輯：葉志偉