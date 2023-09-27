  • 30°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【儲局官員】卡什卡利：縱使美國經濟能軟著陸　仍需再加息一次

股市 18:38 2023/09/27

分享：

分享：

聯儲局上周公布最新經濟預測，大幅上調對美國經濟增長預期，同時降低對失業率及通脹預測，反映當局預期當地經濟有望「軟著陸」。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）認為，聯儲局有6成機率在不嚴重損害經濟的情況下將通脹率拉回至2%的目標，但在此情況下，仍需要再加息一次。

卡什卡利表示，聯儲局未來應對通脹可能會有兩個有機會出現的情景。（1）是所謂的「軟著陸」，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能會再加息一次，然後按兵不動靜待通脹充分降溫，出現的機率有6成。（2）另外4成的潛在可能是，通脹更加根深蒂固，因此需要不止一次加息才能加以控制。

他認為，即使經濟出現軟著陸情景，FOMC今年稍後時間時候或會再加息25個基點，料其後會將政策維持在這個水平足夠長的時間，使通脹在合理的時間內回到目標水平。

卡什卡利同時承認，自己是在聯儲局利率點陣圖中，預測今年會再加息一次的12位聯儲局官員之一，當時有另外7位FOMC官員，認為今年沒有必要再上調利率。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

相關文章：

【AMZN】美國FTC向亞馬遜發起反壟斷訴訟、拒回應會否要求分拆　全日股價插4%

【美國加息】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 通脹 失業率
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】三新股同日暗盤　AI股第四範式升近一成　中旭未來和東軟熙康潛水

下一篇文章

【資產管理】香港非上市投資產品去年銷情跌24%、82萬人有份買賣　1/3金融機構交易保增長秘訣在哪？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款