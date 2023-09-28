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【夜經濟】深圳商場疫後展新顏　港整合傳統優勢更有吸引力

商業 11:00 2023/09/28

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自從疫後重新通關，港人北上消費成風，有人認為是深圳消費水平較香港低，消費更具性價比，但實際上深圳商場近年愈開愈豪華，商店更具特色之餘，服務水平也更高。有深圳商場代表坦言，香港商場在「消費」的定位太強烈，但現在消費者更著重休閒體驗和差異性，但是香港也有很多深圳沒有的優勢和資源，整合的話其實更吸引。

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中洲灣：商場須有差異性以增競爭力

位於福田區的「中洲灣C Future City」是2022年底新開幕的商場，定位很似香港的K11 Musea，商場到處都是藝術品。中洲灣開設了日本蔦屋書店的首個華南分店和美國潮流玩具店MMC的中國首個旗艦店，還有teamLab藝術展，前兩者均是香港沒有的品牌。

中洲灣營運負責人劉國斌表示，teamLab是國際藝術團隊，商場四處均加入由teamLab設計的結合科技、藝術和自然的作品，還有中外各地品牌旗艦店，讓年輕消費者能放鬆度過一整天。他指中洲灣離福田口岸只有10分鐘車程，因此有不少港人到來消費，目前約有一成顧客是來自香港，他希望能在國慶中秋長假期能增加至三成。

商場希望來客能輕鬆度過一天，經常會和商戶舉辦如酒文化、動漫文化等活動，例如蔦屋書店是和中洲灣商場合作的項目，劉國斌表示中洲灣並不是和香港比較，而是跟深圳其他商場比較，他直言其他商場的同質化太嚴重，千篇一律缺乏吸引力，引入其他商場沒有的國際品牌、與teamLab的合作是希望讓中洲灣有更大差異性，以能在激烈競爭中生存。

中洲灣營運負責人劉國斌表示，香港的零售業較內地更成熟，深圳雖有自己特色，但也沒有太大優勢，其他商場千篇一律缺乏吸引力，引入其他商場沒有的國際品牌、與teamLab的合作是希望讓中洲灣有更大差異性，以能在激烈競爭中生存。

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深業上城：引入法國老佛爺即引20萬人流

另一家積極引入國際品牌的還有深業上城。深業上城佔地12萬平方米，接駁地鐵通道後能很快往來福田口岸，在周末日等日子人流高峰有4成是港人。運營深業上城的深業商業管理有限公司董事長鐘革惠表示，深業上城與附近的蓮花山公園、畢架山公園和中心公園毗連，面積是紐約中央公園的1.5倍，在假日吸引不少港人到來親近自然。

在今年7月來自法國的老佛爺百貨公司亦正式開業，是在華南的第一家分店，也是全國第三家，雖然面積只有北京的十分一，但開業首日的客流量超過20萬人，銷售額亦突破100萬元。她指港人北上拉動商場銷售額相尚大，在疫前港人消費大概只有2,000元內，但現在超過一半港人消費達到5,000多元，2成更達到10,000元，消費金額有明顯的提高。

「以前只有飲食飲食，現在更開始住宿，現在深業上城有Muji酒店和文華東方酒店，後者的房價是香港的一半左右，Muji酒店也是1,000元內，性價比比香港更高。此外美容、按摩等店舖也很受港人歡迎，甚至有港人北上參加打丁舞和健身課程。老佛爺百貨公司更是帶來很多以前在內地買不到的法國品牌，還有不少國內潮牌，由於匯率關係在內地購買可能更划算，很多港人都會到來消費購物。」她說。

深業商業管理有限公司董事長鐘革惠表示，香港的大商場過於商業化，目的性很強，遊客去了就是為了購物，沒有逛商場的鬆弛感和多元化體驗，服務也沒有那麼好。

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香港大商場過於商業化缺乏鬆弛感

問到與香港商場的比較，劉國斌表示中洲灣更著重會員服務體驗，未開業已找了三個客戶經理服務優質的高消費力客戶、政商界高管顧客等，力求讓他們能滿意從而成為商場的常客，建立更長遠的關係。他指香港的零售業較內地更成熟，深圳雖有自己特色，但也沒有太大優勢，未來會透過給香港的電子錢包，如WeChat Pay提供更多折扣優惠等來吸引香港顧客到來消費。

鐘革惠直言商場業很需要「差異化」，大多數深圳人在疫前會到香港消費，因為香港商戶多元化，價格也很便宜，但疫後香港的商場沒有太大的變化，反觀深圳商場就有很大的提升，不只更貼近年輕人，品牌也更多元化，消費場景也比香港更鬆弛，不是一味的消費，而是透過文化來促進大家消費。

她認為深圳和香港商場最大分別是服務和體驗，她指香港很難有如此大面積的商場公園，顧客可以好舒適的在室內室外活動，白天時在書店看書，晚上在戶外自商場的脫口秀，顧客不只是為了消費而來，而是輕鬆的度過一天。「香港的大商場過於商業化，目的性很強，遊客去了就是為了購物，沒有逛商場的鬆弛感和多元化體驗，服務也沒有那麼好。」她說。

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香港一直有優勢資源、不需學習深圳

她預期國慶中秋長假也會有更多港人北上，她指現在已不是看「流量」，而是「留量」，即能留下多少的消費者，港人已習慣北上，每周都會上來的人只會愈來愈多。但她認為深圳也和香港一樣面對消費者在長假期外遊的影響，國慶中秋是內地疫後首個長假，深圳人也會到海外旅遊，並非只有好處。

她贊許香港政府為拉動節慶消費也做了很多事，例如煙花節就很吸引，連她自己也想在國慶來香港看，而且香港的國際品牌也比深圳多，並不是沒有優勢的。她認為深圳和香港是應該追求共贏，並不是只有一邊是贏的：「香港和深圳始終不一樣，香港的展覽業是世界頂級的，能吸引很多訪客，這是深圳沒有的優勢來。」

她指香港要拉動夜經濟，可以辦更多的演唱會和演出活動，她提到早前深圳灣就有很多港人，因為舉辦了Westlife的演唱會和國際鋼琴家Maksim Mrvica的演奏會。她指香港在搞演唱會有經驗，也有很多老牌明星，能吸引很多內地人來觀看。她認為香港一直有著優勢資源，根本就不需要學習深圳，只要好好整合這些傳統資源已能有很大的優勢。

「深圳很多海歸回來的年輕人，他們對高端的文化活動很有興趣，他們不是追求購物而是文化體驗，他們會去看集市、小店、文化表演，香港在這方面比很多城市都優勝，整合這些資源對拉動香港經濟的效果肯定更高。我們國內肯定是沒有這些資源的，這些都更吸引年輕人和中產。」她說。

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本報記者：李智賢

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