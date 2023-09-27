▲ 【資產管理】香港非上市投資產品去年銷情跌24%、82萬人有份買賣 1/3金融機構交易保增長秘訣在哪？

去年起金融市場氣氛受美國啟動加息周期影響，證監會和金管局最新發布《銷售非交易所買賣投資產品的聯合調查2022》，顯示受訪的香港持牌金融機構，2022年銷售非上市投資產品的總交易額37,990億元，按年跌24%，反映市場憂慮加息和滯漲，疫情影響、地緣政治風險升溫和內房市場遭遇阻力等因素。

報告指，儘管總交易額有所下跌，約35%受訪公司仍錄得交易額增長。一些大型公司認為，有此成績在很大程度上是因為它們提供個人化的投資產品，以迎合個別投資者的偏好和需求。透過向客戶提供度身訂做的方案，這些大型公司得以抵禦市場挑戰，甚至錄得增長。

調查又指，在2022年，完成至少一項投資產品交易的客戶共有820,018名，較2021年的980,821名減少16%。報告補充，由於2021年的數字因一家大型公司修改數據而有重新調整。

貨幣掛鈎結構產品、貨幣市場基金銷售逆市增

以交易額計，結構性產品（19,210 億元，佔 51%）依然是持牌法團及註冊機構銷售最多的產品種類，其次是集體投資計劃（8,840 億元，佔 23%）及債務證券（6,480 億元， 佔 17%）。

與其他資產表現掛鈎的結構性產品去年交易額跌19%，當中股票掛鈎產品的銷售減少39%至10,220億元，佔比從70%跌至53%，而貨幣掛鈎產品銷售就增740億元或17%至5,100億元，主要反映投資者的對沖需要。

主要由基金組成的集體投資計劃方面，總交易額去年跌41%，股、債、均衡基金等銷售都明顯轉弱，但貨幣市場基金一枝獨秀，銷售額增9%至5392億元，佔集體投資計劃交易額比例，從33%增至61%。

報告指，投資者轉向貨幣市場基金，乃因其在不明市況和加息環境下能提供穩定的收益和流動性，此舉反映投資者的風險承受程度有所下降。

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記者：麥德銘