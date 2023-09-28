Tripadvisor全球最佳Fine Dining餐廳 香港3店入前25（附排名）

旅遊平台Tripadvisor近日公布，旅客評選2023年的全球最佳Fine Dining餐廳排名。荷蘭首都阿姆斯特丹的Restaurant Bougainville成功「封王」，香港亦有3間餐廳獲入選成前25大之一。

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排名前10的Fine Dining餐廳主要以歐洲為主，英國及法國以兩間成為最多。亞洲亦有3間入選前10，分別來自日本﹑泰國及印度。非洲代表只有一間，來自埃及的Sachi Heliopolis。

全球前10最佳Fine Dining餐廳（由低至高）

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香港有3間餐廳順利入選前25名，分別是第15名的麗思卡爾頓酒店中餐廳天龍軒﹑第18名文華東方酒店文華扒房及酒吧（Mandarin Grill + Bar）及第25名中餐廳文華廳。

Tripadvisor亦公布旅客評選的2023年其他種類餐廳排名，包括素食﹑約會﹑家庭及速食等，但香港未有餐廳入榜或是納入評選範圍。

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責任編輯：吳漢培

