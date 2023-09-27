幣安撤資 宣布將俄羅斯業務售予新成立交易所

加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布，決定將其俄羅斯業務出售給新成立的交易所CommEX，因為這符合公司的合規戰略，但未有披露交易細節。

雖然Binance沒有披露交易的財務細節，但他們強調，他們將沒有持續的收入分成，也沒有回購俄羅斯企業股份的選擇權。

盡管Binance並未明確提及戰爭是撤資的原因，但此舉正值俄羅斯與烏克蘭衝突仍不斷之時。

現有俄羅斯用戶的遷移和整個撤資過程預計將耗時一年。

於近期推出的CommEX是一間中心化加密貨幣交易所，得到了加密風險投資人的支持，但該公司並未就此次交易發表評論。

【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機