歷史性現身罷工前綫 拜登：UAW應爭取加薪40%

美國拜登總統歷史性地出現在密歇根州的罷工前綫，罷工的汽車工人要求加薪40%並縮短工作時間。

拜登表達了對工人的支持，強調他們應該得到比目前更多的報酬，並贊同他們加薪40%的要求。

拜登的訪問恰好發生在前總統特朗普對密歇根州汽車工人發表講話之前，這凸顯了工會支持在2024年總統大選中的重要性，盡管工會只代表了美國工人的一小部分。

雖然拜登支持加薪40%受到了工會的歡迎，但這引起了汽車公司人士的擔憂，他們擔心這可能會使與美國汽車工人聯合會（UAW）的談判變得複雜。

汽車工人罷工的核心是在汽車行業向電動車（EV）轉型的過程中，實現與行政總裁加薪相匹配的工資增長、縮短工作周和工作保障。

UAW和汽車製造商在聯邦政策決策中都有很大的利害關系，因為該行業依賴華盛頓的電動車生產補貼，並與拜登政府就未來與電動車相關的排放法規進行談判。

雖然工會成員在美國勞動力中所佔比例相對較小，但他們在關鍵搖擺州的政治影響力及其強大的基層網絡使其影響力得到了放大。

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