【強積金】9月回報表現疲弱 人均蝕5,463港元 股票表現最差！

踏入9月尾，強積金顧問GUM公布強積金表現指數摘要。據報告顯示，強積金在9月份的表現出現了回落，人均回報錄得負5,463港元。三大資產類別均出現了負回報，其中股票基金的表現最差，香港和大中華股票基金的跌幅分別達到了2.4%和3.1%。

GUM指出，美國聯邦儲備系統（美聯儲）主席鮑威爾在上周三的議息後記者會上多次提到"謹慎行事"的措辭，表明他的態度偏向鷹派。他對通脹壓力的關注超過了預期，並承諾將盡力使通脹回落至長期目標2%。大多數決策者預測，到2024年底，政策利率將達到5.1厘，僅比目前低50個基點，這暗示高利率可能會持續一段時間。全球股市受到了這一消息的影響，紛紛下跌。市場預期利率將保持較高水平，這使得強積金的保守基金受益，並持續錄得穩定的正回報。

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撰文：陳玉蓮