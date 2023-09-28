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英警擊斃黑人被控謀殺 西澳挖角兼承諾「保護警察」

環球社會熱點 09:05 2023/09/28

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英國倫敦一名警員因去年持槍擊斃黑人青年，上周正式被控謀殺後，數百名警員拒絕攜槍執勤以示抗議。西澳洲警方則高調挖角，並承諾會好好保護警察。

倫敦警拒攜槍執勤 抗議同僚擊斃黑人後被控謀殺 【下一頁】

西澳洲警方今年2月發起大規模招聘活動以來，已有超過1,400名英國警員申請搬到澳洲生活和工作，首批獲澳洲招募的23名英國警察本周宣誓就職。

西澳州警務部長帕帕利亞（Paul Papalia）明言會保護警察，所有警察都會配備電擊槍、手槍和防彈衣。

他指早前當地才發生一宗警察槍擊事件，一名58歲男子持槍衝向警察，其後遭警員擊斃。

雖然警方未完成全面調查，但他曾看到涉事警員的隨身攝錄機所攝片段。他形容警察的表現良好、完全按指引行事、負責任且正確。

英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援 【下一頁】

其中一名38歲的女警員米勒（Anna Miller）原任職於西約克郡警局，今次移至西澳洲工作。她認為自己在英國工作時，警察未獲得支持和重視，但澳洲社區十分支持和信任警察。

帕帕利亞表明要挖走英國的警察，盛讚西澳洲氣候完美，是個生活和工作的好地方，薪金高於英國之餘，生活成本也較低。

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責任編輯：鄭錦玲

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