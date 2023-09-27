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【美團3690】王興基金會今年首度沽美團、涉資282萬　2021年6月獲捐股後累套3322萬

股市 17:56 2023/09/27

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【美團3690】王興基金會今年首度沽美團、涉資282萬　2021年6月獲捐股後累套3322萬

美團 （03690） 創辦人王興旗下王興基金會周二（26日）沽出美團股份2.4萬股，平均價每股117.3563元，套現281.66萬元，是王興基金會2023年首次出手減持。

2021年6月3日，王興將5731.9萬美團A股轉換為B股，再悉數轉讓予王興基金會，同日王興基金會再將935.45萬股捐予第三方用作慈善目的，當時王興基金會手持4796.53萬股美團。

其後王興基金會不時減持，每次套現介乎120萬至790萬元左右，連同最新交易，現累計沽出17.5萬股美團，套現3322.29萬元。

王興先前頻頻出手教育與科研慈善，王興在2021年4月設立「清華大學興華基金」，2021年5月曾向母校龍岩一中捐贈5000萬元人民幣設教育基金。

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記者：李哲毅

港股 美團－W（03690）
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