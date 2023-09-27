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荷里活編劇停止罷工 傳資方獲允用AI學寫劇本

環球社會熱點 17:33 2023/09/27

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美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）周二（26日）投票通過，支持暫定薪資協議，終止為時數月的罷工。美國媒體報稱，協議包括允許資方訓練人工智能（AI）撰寫劇本。

荷里活編劇與資方達暫定協議 146日罷工有望終結 【下一頁】

WGA一致同意支持暫定薪資協議，通知工會成員周三（27日）可結束罷工及重新開始工作，全體1.15萬成員需在10月9日前投票，決定是否支持薪資協議。

薪資協議將為期3年，WGA估計每年價值2.33億美元（約18.22億港元），最低薪酬增長為超過12%。WGA亦成功爭取每套劇集聘請的最低編劇人數，數量由每季劇集的集數決定。美國以外地區的電視劇及電影的重播費用增加，串流平台上受歡迎節目更可獲得獎金。

不過，華爾街日報報稱，協議中資方保留可以利用編劇作品訓練AI撰寫劇本的權利。報道指資方認為已有AI平台開始類似訓練，並不打算放棄相同權利。同時，華爾街日報指即使劇本部分依賴AI工具創作，有份參與的編劇仍可獲得著作權及補償。

美遊戲界演員尋罷工 薪酬談判月底重啟 【下一頁】

根據協議，資方另外同意每年兩次會晤，商討業內AI使用指引。資方使用AI生產劇本未有限制，但如編劇作品被用作訓練AI，有權利可以提出訴訟。

協議亦允許編劇利用AI工具起草劇本初稿，但資方不得要求使用AI創作劇本。同時，如果任何內容經AI工具生產，資方有義務向編劇披露。

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責任編輯：吳漢培

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