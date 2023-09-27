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溱柏三房呎價失守9000元　持貨8年僅升值10萬

股樓投資 18:12 2023/09/27

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美聯物業徐君寶表示，為加快放售流程，部分放盤業主持續擴闊議價空間，元朗溱柏819實呎單位以722萬元沽，成交價較2015年買入價僅高出約10萬元，實用呎價更失守9,000元。

徐君寶表示，成交單位為元朗溱柏10座低層Ｌ室，實用面積819平方呎，採三房套連儲物室間隔，方正實用。據悉，單位早前以760萬元放售，及後獲買家議價38萬元，以722萬元承接，實用呎價約8,816元。

原業主2015年以711.7萬元購入單位，持貨8年，帳面僅升值約10萬元。

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
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延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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