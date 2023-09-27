溱柏三房呎價失守9000元　持貨8年僅升值10萬

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美聯物業徐君寶表示，為加快放售流程，部分放盤業主持續擴闊議價空間，元朗溱柏819實呎單位以722萬元沽，成交價較2015年買入價僅高出約10萬元，實用呎價更失守9,000元。
徐君寶表示，成交單位為元朗溱柏10座低層Ｌ室，實用面積819平方呎，採三房套連儲物室間隔，方正實用。據悉，單位早前以760萬元放售，及後獲買家議價38萬元，以722萬元承接，實用呎價約8,816元。
原業主2015年以711.7萬元購入單位，持貨8年，帳面僅升值約10萬元。
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撰文 : 蔡子俊