【新股IPO】三新股同日暗盤　AI股第四範式升5%　中旭未來和東軟熙康潛水

▲ 【新股IPO】三隻新股暗盤榮辱互見 第四範式升4% 中旭未來和東軟熙康潛水

三隻新股明日上市，周三（27日）暗盤榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 最高見59.2元，較招股價高6%，每手帳面賺320元。內地遊戲商中旭未來 （09890） 在不同暗盤市場升跌不一，東軟熙康 （09686） 暗盤表現相對較差，跌逾18%。

第四範式公開發售獲超額認購10.4倍，一手中簽率50%，認購20手穩中一手。第四範式以招股價範圍下限55.6元定價，每手交易單位為100股。

第四範式 （06682） 最新報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 58.35元 +4.9% 富途暗盤交易 58.3元 +4.9% 耀才暗盤交易 57.2元 +2.9%

中旭未來於香港公開發售部分錄得17818人認購，超額認購103倍，國際發售超額認購近0.7倍，一手中籤率50%，抽7手（1400股）可穩獲一手。中旭未來以14元定價，每手交易單位200股。

中旭未來 （09890） 最新報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 14.2元 +1.4% 富途暗盤交易 13.86元 -1% 耀才暗盤交易 13.59元 -3.1%

中旭未來9890上限14元定價 超額認購103倍，可見【下一頁】

東軟熙康於香港公開發售部分共錄得2299人認購，認購不足未獲超額認購，當中認購合共1199.6萬股，僅相當於香港公開發售項下約0.9倍，國際發售部分則獲小幅超額認購，超購0.2倍。

東軟熙康一手中籤率100%，以4.76元定價，每手交易單位為500股。

東軟熙康 （09686） 最新報價 較招股價高/低 輝立暗盤交易 3.8元 -20% 富途暗盤交易 3.9元 -19% 耀才暗盤交易 3.85元 -18%

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記者：伍鍵文