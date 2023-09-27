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【新股IPO】三新股同日暗盤 AI股第四範式升近一成 中旭未來和東軟熙康潛水
三隻新股明日上市，周三（27日）暗盤榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 收報61元，較招股價高9.7%，每手帳面賺540元。內地遊戲商中旭未來 （09890） 微跌0.7%；東軟熙康 （09686） 暗盤表現相對較差，急跌24%。
第四範式公開發售錄得12,653人認購，獲超額認購10.4倍，一手中簽率50%，認購20手穩中一手。第四範式以招股價範圍下限55.6元定價，每手交易單位為100股。
|第四範式 （06682）
|收市報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|61元
|+9.7%
|富途暗盤交易
|60.9元
|+9.5%
|耀才暗盤交易
|60.3元
|+8.5%
內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價 超購10倍，可見【下一頁】
中旭未來於香港公開發售部分錄得17818人認購，超額認購103倍，國際發售超額認購近0.7倍，一手中籤率50%，抽7手（1400股）可穩獲一手。中旭未來以14元定價，每手交易單位200股。
|中旭未來 （09890）
|收市報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|13.9元
|-0.7%
|富途暗盤交易
|13.86元
|-1%
|耀才暗盤交易
|13.9元
|-0.7%
中旭未來9890上限14元定價 超額認購103倍，可見【下一頁】
東軟熙康於香港公開發售部分共錄得2299人認購，認購不足，未獲超額認購，當中認購合共1199.6萬股，僅相當於香港公開發售項下約0.9倍，國際發售部分則獲小幅超額認購，超購0.2倍。
東軟熙康一手中籤率100%，以4.76元定價，每手交易單位為500股。
|東軟熙康 （09686）
|收市報價
|較招股價高/低
|輝立暗盤交易
|3.6元
|-24.2%
|富途暗盤交易
|3.77元
|-20.8%
|耀才暗盤交易
|3.82元
|-19.8%
東軟熙康9686下限4.76元定價 香港發售部分認購不足，可見【下一頁】
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記者：伍鍵文