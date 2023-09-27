  • 30°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】三新股同日暗盤　AI股第四範式升近一成　中旭未來和東軟熙康潛水

新股IPO 18:48 2023/09/27

分享：

分享：

【新股IPO】三新股同日暗盤　AI股第四範式表現佳　中旭未來和東軟熙康潛水

三隻新股明日上市，周三（27日）暗盤榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 收報61元，較招股價高9.7%，每手帳面賺540元。內地遊戲商中旭未來 （09890） 微跌0.7%；東軟熙康 （09686） 暗盤表現相對較差，急跌24%。

第四範式公開發售錄得12,653人認購，獲超額認購10.4倍，一手中簽率50%，認購20手穩中一手。第四範式以招股價範圍下限55.6元定價，每手交易單位為100股。

第四範式 （06682） 收市報價較招股價高/低
輝立暗盤交易61元+9.7%
富途暗盤交易60.9元+9.5%
耀才暗盤交易60.3元+8.5%

內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價　超購10倍，可見【下一頁

中旭未來於香港公開發售部分錄得17818人認購，超額認購103倍，國際發售超額認購近0.7倍，一手中籤率50%，抽7手（1400股）可穩獲一手。中旭未來以14元定價，每手交易單位200股。

中旭未來 （09890） 收市報價較招股價高/低
輝立暗盤交易13.9元-0.7%
富途暗盤交易13.86元-1%
耀才暗盤交易13.9元-0.7%

中旭未來9890上限14元定價　超額認購103倍，可見【下一頁

東軟熙康於香港公開發售部分共錄得2299人認購，認購不足，未獲超額認購，當中認購合共1199.6萬股，僅相當於香港公開發售項下約0.9倍，國際發售部分則獲小幅超額認購，超購0.2倍。

東軟熙康一手中籤率100%，以4.76元定價，每手交易單位為500股。

東軟熙康 （09686） 收市報價較招股價高/低
輝立暗盤交易3.6元-24.2%
富途暗盤交易3.77元-20.8%
耀才暗盤交易3.82元-19.8%

東軟熙康9686下限4.76元定價　香港發售部分認購不足，可見【下一頁

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

相關文章：

【新股IPO改革】港交所：11月22日啟用FINI　新股定價至交易縮至T＋2

【新股IPO】菜鳥上載招股文件、6月份季度收入增34%　花旗、中信及摩通任聯席保薦人（第二版）

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
中旭未來（09890） 第四範式（06682） 港股 東軟熙康（09686） IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【平保人事】平保聯席CEO陳心穎辭任　由首席人力資源執行官郭曉濤補上

下一篇文章

【儲局官員】卡什卡利：縱使美國經濟能軟著陸　仍需再加息一次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款