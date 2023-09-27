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【小米手錶】小米推智能手錶Watch 2 Pro　提供超過150種運動模式

科技 18:30 2023/09/27

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Xiaomi Watch 2 Pro搭配不銹鋼外殼，提供皮革或氟橡膠錶帶，方便用戶因應不同場合而任意配搭。（小米）

小米今（27日）推出智能手錶Xiaomi Watch 2 Pro，配備Snapdragon W5 Gen 1穿戴裝置平台，確保其運行速度和能源效率。用戶亦可享受LTE網絡連接手錶，在不能隨身攜帶智能手機的情況下保持連接。

【電動車】Tesla上海工廠採「一體化壓鑄車身」技術　汽車後底板成本降40%

Xiaomi Watch 2 Pro搭配不銹鋼外殼，提供皮革或氟橡膠錶帶，方便用戶因應不同場合而任意配搭。其高解像度的1.43吋AMOLED屏幕配備可旋轉的錶冠和快捷按鍵，使用戶可以輕易從超過20種預裝的錶盤重任意挑選及瀏覽自定義功能。

功能方面，健身愛好者將體驗到雙頻GNSS所提供的精確度，確保了準確的健身和運動追蹤。Xiaomi Watch 2 Pro提供超過150種運動模式、全面的運動分析和表現統計數據。

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再者，Xiaomi Watch 2 Pro也提供有關睡眠質素的分析數據，幫助用戶了解自己的睡眠模式，並做出調整，提升健康狀態。

責任編輯：陳卓賢

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