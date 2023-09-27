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加州加徵11%槍械和彈藥稅 全美首例

環球社會熱點 18:00 2023/09/27

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美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周二（26日）簽署法律，通過在聯邦政府已徵稅的基礎上，向該州銷售的槍械和彈藥加徵11%稅，為全美首例。

英2022年員工人均近8日病假 創10年高位 【下一頁】

聯邦政府現時按槍械類型，向槍支和彈藥的銷售徵收10%至11%的稅。槍枝管制組織「Brady」指，加州是在此基礎上再加徵11%的稅，成為美國唯一一個對槍支和彈藥加徵稅的州份。

加州加徵稅不適用於警察，及三個月內銷售額低於5,000美元（約3.9萬港元）的企業。加州估計新法生效後，每年可帶來約1.59億美元（約12.4億港元）的收入。

加州會將加徵所得稅項，撥入公立學校安全和防止暴力計劃經費。

紐瑟姆同日簽署其餘兩項新法律。首項規定由2028年7月1日起，在加州銷售的所有半自動手槍均配備微型沖壓技術。因此每顆子彈都會附有一個獨特標記，讓執法部門更容易追蹤物主。

第二項規定則全面修改該州隱蔽持武權，幾乎全面禁止人們在公共場所攜帶槍支，包括公園、遊樂場、公眾示威集會、教堂、銀行及所有出售酒精的場所。

英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁 【下一頁】

不過加州步槍和手槍協會主席米歇爾（Chuck Michel）批評新法律違憲，也不會讓社會更安全，明言會推翻上述決定。

根據美國疾控中心（CDC）2021年的數據，加州為全美槍械事件死亡率較低的州份，每10萬人有9人死於槍械事件，於50州當中排第43位。

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責任編輯：鄭錦玲

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