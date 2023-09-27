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多人爭相睇盤　內地專才加碼1000元　1.5萬搶租喜居成功

股樓投資 18:07 2023/09/27

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雖然樓價持續調整，但租金市場仍然活躍，其中深水埗喜居中層B室，早前獲多個客人爭相睇盤，內地專才為了租得單位，決定加碼1,000元，終以月租15,000元承租上址。 

利嘉閣地產劉信仁表示，深水埗喜居中層B室，實用面積365平方呎，兩房間隔，享市區景，月租原叫價14,000元，一天已吸引多個客人爭相睇盤，終以15,000元租出。代理透露，租客為來港半工讀的內地專才。

據悉，業主於2015年以478萬元買入單位，以月租15,000元計，現享約3.8厘租金回報。

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撰文 : 黃卓賢

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