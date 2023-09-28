【搜游食誌@iM網欄】留港消費賀佳節 飯聚灣仔「生記」

盡管日子過得非常不容易，也是歎一句「一年容易又中秋」，整個國際經濟大環境都差勁，香港政府大張旗鼓要攪旺夜市，雖坊間反應一般，仍希望大圍吹風向好的消息，可帶動市民大眾在中秋佳節、國慶假期會留港渡中秋，讓這顆耀目增輝的「東方之珠」也熱閙一番。

▲ 你去了海濱長廊夜繽紛嗎？留港消費總是要支持的。

一家人團圓賀佳節，免得食得急趕，我們都提早一周相聚，亦猜想訂枱預約是一般般，怎樣也沒想到，我們用餐完畢，離座步出大廳，竟然是全部清空，才晚上9:50，家人還笑著說大家響應政府早些用餐完畢，外出攪旺個香港夜市，食肆經理冷言冷語說：「灣仔是9月29日才開始海濱慶祝活動，現在已經無夜市，今日好多行家都唔爆場，都不要說什麼分兩輪！」

▲ 生記也是在灣仔樓梯底做大排檔起家，搬去現址也有快30年。（圖片取自維基百科，1967年灣仔柯布連道大排檔街景）

灣仔「生記」是老字號，第二代掌舵人亦雄心壯志，提升品牌實力和級別，在同區灣仔會議展覽中心開高級版「金紫荊生記」，兩次訂座，亦因疫情及天氣而告吹，無食緣！老店則常與朋友到訪，愛他那份鄰里式接待，說不上優質服務，就是朋友般隨和，殷實的定價，食材公道，水準穩定，但我仍是好懷念老闆娘坐鎮菜館的日子，亦是多得黎智英在壹傳媒各紙媒的推介和採訪，生記在90年代幾乎天天爆場。

▲ 當紅炸子鷄，鷄肉質、味道均不差，惜皮不夠乾，香脆不足。

餐飲生意競爭大，他們亦殷勤服務，月初就擬定推薦菜色，當然不乏他們的招牌菜，鹽焗雞、家鄉煎釀鯪魚、古法蝦子柚皮、蝦多士、生炒骨，我個胃亦老實不客氣提出修改菜色，菠萝生炒骨，這一年，我食二次均大失水準，有些菜色是不得不與時俱進，昔日生活困難，餸菜均偏鹹，好下飯，現代都市人，聽到「升醣」就耍手擰頭，米飯都少食，鹽焗雞鹹度宜減低，特別生記強調用新鮮雞更不宜過鹹，失去鮮雞肉的原味。

▲ 香酥可口又不油膩，蝦膠爽口彈牙又甘香，人人愛食蝦多士。

頭盤是香酥可口的蝦多士，椒鹽鮮魷和煎蓮藕餅，光是這三道菜，我們已喝了5支啤酒，可想到這是多麽對胃的餐前美食；蝦多士的多士全無油炸的油膩感，爽脆鬆化，更愛他們自家製的蝦膠，混有冰肉(即豬膏粒)，爽彈之餘又甘香油潤，煎藕餅，煎得焦香但焾軟，蓮藕粒混合魚肉漿，添上咬勁，提升這款家常小食的質感，三款前菜雖是煎炸物，但味道、口感卻不同，連只餘一根牙腳的嫲嫲都食了兩塊蓮藕餅。

▲ 一道完全演繹下菜精做的佳餚，大豆芽肉鬆生菜包。

特意一定要廚師為這次家庭聚會安排「生記」的大豆芽肉鬆生菜包；大時大節，這道菜好似太家常，其實這道菜是必需要預訂，奇怪嗎？所有材料都是隨手就有，何解都要預訂？當晚嚐過後，家人全部一致讚好，更是是夜最佳菜色，看似就是炒粒粒，事實是要做相當的刀功功夫，將大豆芽只要豆，不要芽，將豆切細粒，大豆芽的豆有多大，大家都想到，將這麼細的豆再切細粒，不是弄碎，再配上切幼粒的韭菜，香蔥、馬蹄、肉鬆，兜炒，鍋氣十足，粒粒分明，配上生菜同食，比起炒鴿鬆，我更愛此道菜，既有爽口豆芽粒、馬蹄粒，又有鬆軟嫩滑的炒肉鬆、韭菜、蔥花粒的菜根香，鮮甜可口，大家都停不下來一口又一口，咬著這爽脆嫩滑的生菜包。

▲ 非常滋味的豉汁蒸鱔，豉味香濃，混上鱔魚皮脂，又爽又鮮，肉脆，選用好材料才可有好菜色。

梅子燜鴨是令我們較失望的一道菜，甫上菜，見到橙紅色已知不妙，一定是有人多手改了這道生記老闆娘原有的烹調方法，整個料汁已不對勁，梅子的酸和蔗糖的甜不單是入味，主要是令鴨肉鬆軟吸汁，肉的焾軟度，更反映出燜煮、煨焗時間不夠，鴨肉完全不入味，又乾又實。豉汁蒸鱔，用料好，皮爽肉脆，好滋味的河鮮美食。對整體菜餚來說，仍算是滿意，有品質亦有份量。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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