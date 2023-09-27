【HONOR平板】HONOR Pad X9 LTE攻港　配備11.5吋全景屏幕

▲ HONOR Pad X9 LTE厚度為6.9 mm，重量為495g，搭載7GB（4+3）+ 128GB內存和搭載驍龍685 4G 6nm處理器。（HONOR）

HONOR宣布今（27日）平板平腦HONOR Pad X9 LTE將在香港公開發售，該機配備11.5吋HONOR全景屏幕，支援2,000 x 1,200解像度，擁有 86%的屏幕占比，有助呈現更佳畫面細節與逼真色彩。

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HONOR Pad X9 LTE厚度為6.9 mm，重量為495g，搭載7GB（4+3）+ 128GB內存和搭載驍龍685 4G 6nm處理器，採用Android 13 MagicOS 7.1系統，而內置的榮耀共享能讓用家同時在多台HONOR設備上使用不同功能，包括查看通知、傳輸文件和分屏瀏覽等。

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此外，HONOR Pad X9 LTE的屏幕更新率為120Hz，基於內置技術，能允許平板電腦自動智能地改變屏幕更新率，在進行電子書閱讀等要求不高的活動時，耗電量會減少，讓用家獲得更持久的電池使用體驗。

責任編輯：陳卓賢

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