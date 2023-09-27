ESR夥華懋投資100億　發展葵涌凍倉及物流中心

外資基金（01821）ESR去年以市場估值上限52.57億元、每平方呎樓面地價約3,539元，投得葵涌物流地，將用作興建甲級儲存及物流中心。項目今（27日）舉行動土儀式，預計項目於2027年落成。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興說，這是集團首次在物流領域的重大投資。ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初透露，項目總投資額約100億元，而集團目前佔合營公司七成股權，華懋則佔三成。值得留意的是，早前ESR宣布與一名內地戰略投資者達成協議，出售項目三成權益，通過交易後，ESR將持有項目四成權益。被問到內地戰略投資者背景，沈晉初透露是大型國有企業，在香港及海外業務非常活躍。

運輸及物流局局長林世雄亦有出席項目動土儀式。他說政府非常重視物流業發展，致力為業界提供有利的營商環境，而政府其中一個政策方向，是支持物流業升級和轉型，鼓勵採用環保和智能方案，特別是處理高價值貨物和冷鏈產品，從而更有效地善用物流用地。

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