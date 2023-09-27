  • 31°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ESR夥華懋投資100億　發展葵涌凍倉及物流中心

股樓投資 16:45 2023/09/27

分享：

分享：

外資基金（01821）ESR去年以市場估值上限52.57億元、每平方呎樓面地價約3,539元，投得葵涌物流地，將用作興建甲級儲存及物流中心。項目今（27日）舉行動土儀式，預計項目於2027年落成。 

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興說，這是集團首次在物流領域的重大投資。ESR聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初透露，項目總投資額約100億元，而集團目前佔合營公司七成股權，華懋則佔三成。值得留意的是，早前ESR宣布與一名內地戰略投資者達成協議，出售項目三成權益，通過交易後，ESR將持有項目四成權益。被問到內地戰略投資者背景，沈晉初透露是大型國有企業，在香港及海外業務非常活躍。

運輸及物流局局長林世雄亦有出席項目動土儀式。他說政府非常重視物流業發展，致力為業界提供有利的營商環境，而政府其中一個政策方向，是支持物流業升級和轉型，鼓勵採用環保和智能方案，特別是處理高價值貨物和冷鏈產品，從而更有效地善用物流用地。

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

點擊圖片放大
+4
+3

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

土地拍賣 ESR（01821） 運輸及物流局 蔡宏興 葵涌 華懋

上一篇文章

【內房危機】碧桂園傳有境外債到期付息 涉資3億元

下一篇文章

【大行報告】貝殼下調北京二手房佣金一度累股價挫 大和稱進一步調整為收集良機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款