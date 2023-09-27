  • 33°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英2022年員工人均近8日病假 創10年高位

環球社會熱點 16:28 2023/09/27

分享：

分享：

英國人力發展協會（CIPD）最新統計發現，當地員工去年請病假的日數達到過去10年來的高位，每人平均請約7.8日病假，數量遠超新冠疫情前水平。

英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁 【下一頁】

CIPD分析超過900個組織﹑逾650萬名員工的數據指出，英國2022年時員工平均請病假日數為約7.8日，較疫情前約5.8日上升2日，亦是過去10年間的高位。多數參與統計的機構提供有薪病假。

CIPD指病假數量上升的趨勢令人憂慮，將矛頭直指壓力﹑新冠及生活成本危機等。一名正在放病假的教師坦言，自己的工作環境過於高壓，直斥有毒。

研究指輕微疾病是最大請短期病假原因，其次為肌肉骨骼受傷及精神健康問題。不過，超過3分1受訪組織指員工病假主要原因仍是確診新冠。至於長期病假中，多數與精神健康﹑肌肉骨骼受傷及如癌症或中風等長期疾病有關。

英女發文公審Pret A Manger 轟法式長麵包堂食價68蚊太貴 【下一頁】

CIPD認為，疫情帶來的工作文化改變加上生活成本壓力，導致部分打工仔感到受壓及與社會脫節。在家工作亦對獨居或缺少社交的員工產生影響。

CIPD高級員工福利顧問Rachel Suff指出，公共部門員工病假數字近乎私營企業雙倍。她指機構愈大規模，病假數量更多亦為正常。但Suff稱更多公共部門前線員工透露，請病假主因是壓力太大。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國經濟】伯明翰市議會削開支 支持財政恢復方案
2023/09/26
【英國經濟】伯明翰市議會削開支 支持財政恢復方案
英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
2023/09/25
英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
倫敦警拒攜槍執勤 抗議同僚擊斃黑人後被控謀殺
2023/09/25
倫敦警拒攜槍執勤 抗議同僚擊斃黑人後被控謀殺
【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
2023/09/25
【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援
2023/09/25
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援

你可能感興趣

【英國經濟】伯明翰市議會削開支 支持財政恢復方案
17:24 2023/09/26
【英國經濟】伯明翰市議會削開支 支持財政恢復方案
英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
17:21 2023/09/25
英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
倫敦警拒攜槍執勤 抗議同僚擊斃黑人後被控謀殺
13:00 2023/09/25
倫敦警拒攜槍執勤 抗議同僚擊斃黑人後被控謀殺
經濟 疫情 壓力 員工福利 健康問題 長期病 英國 病假 在家工作

下一篇文章

希拉莉譏諷普京自討苦吃 俄侵烏促成北約東擴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款