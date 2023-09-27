英2022年員工人均近8日病假 創10年高位

英國人力發展協會（CIPD）最新統計發現，當地員工去年請病假的日數達到過去10年來的高位，每人平均請約7.8日病假，數量遠超新冠疫情前水平。

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CIPD分析超過900個組織﹑逾650萬名員工的數據指出，英國2022年時員工平均請病假日數為約7.8日，較疫情前約5.8日上升2日，亦是過去10年間的高位。多數參與統計的機構提供有薪病假。

CIPD指病假數量上升的趨勢令人憂慮，將矛頭直指壓力﹑新冠及生活成本危機等。一名正在放病假的教師坦言，自己的工作環境過於高壓，直斥有毒。

研究指輕微疾病是最大請短期病假原因，其次為肌肉骨骼受傷及精神健康問題。不過，超過3分1受訪組織指員工病假主要原因仍是確診新冠。至於長期病假中，多數與精神健康﹑肌肉骨骼受傷及如癌症或中風等長期疾病有關。

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CIPD認為，疫情帶來的工作文化改變加上生活成本壓力，導致部分打工仔感到受壓及與社會脫節。在家工作亦對獨居或缺少社交的員工產生影響。

CIPD高級員工福利顧問Rachel Suff指出，公共部門員工病假數字近乎私營企業雙倍。她指機構愈大規模，病假數量更多亦為正常。但Suff稱更多公共部門前線員工透露，請病假主因是壓力太大。

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責任編輯：吳漢培