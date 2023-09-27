【周大調富格曲@iM網欄】ARD國際音樂大賽優勝者 低音大提琴家賴康堯

不久之前，於網絡平台上欣賞了一場世界音樂大賽的直播，比賽名為 ARD International Music Competition (ARD國際音樂比賽)。該比賽自1952年起每年於德國慕尼黑舉行，由巴伐利亞廣播（Bayerischer Rundfunk）主辦，總獎金高達127,500歐羅，為世上最重要的音樂比賽之一。每年的比賽項目都不一樣，今年的比賽項目分別有低音大提琴、豎琴、中提琴及鋼琴三重奏，每個項目各分四輪作賽。其中，來自香港的低音大提琴家賴康堯先生於是次比賽中榮獲第二名及最受觀眾歡迎獎，可喜可賀。

據官方網頁公布的資料，本年度有來自世界各地，共395位音樂家報名參賽。經過初步選拔後，有二百多位年輕音樂家獲邀到德國慕尼黑參賽。賽事由八月廿八日開始，至九月十五日，為期十九天。獲邀的參賽者當中，低音大提琴家佔五十多位，要在高手雲集的世界大賽中脫穎出，絕不容易。事實上，歷屆比賽的得獎者，不少都已經成為音樂名家，包括 Jessye Norman、Thomas Quasthoff、Robert Holl、Anne Sofie von Otter、Maurice André、Sol Gabetta、Tokyo String Quartet、Christoph Eschenbach、Yuri Bashmet、Heinz Holliger、Francois Leleux、Quatuor Ebène、Armida Quartet、Sebastian Manz、Julian Steckel 及 Fabian Müller 等，多不勝數。

獲知賴康堯於比賽中贏出獎項後，筆者有幸聯絡上賴先生，跟他作了一個線上訪問。賴康堯自小熱愛音樂，曾學習鋼琴及小提琴。後來進入傳統名校英華書院，開始跟從任景林先生學習低音大提琴，習琴不久即加入學校管弦樂團。完成中四課程後，賴康堯決定到瑞士琉森（Lucerne）繼續升學，研習低音大提琴。後來更先後到德國 Hochschule für Musik Nürnberg 及 Hochschule für Musik Detmold 繼續進修。賴先生曾多次參加國際比賽，屢獲殊榮。他曾於美國 ISB (International Society of Bassists) 低音大提琴比賽（十四歲以下組）及斯洛伐克 Karl Ditters von Dittersdorf 比賽中獲得第一名。於本年德國舉辦的 Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 國際音樂比賽亦贏得亞軍，成績斐然。而為了準備ARD國際音樂比賽，除了傳統經典樂曲外，他還須於兩、三星期內準備一首由德國作曲家 Gordon Kampe 特別為本屆比賽而創作的樂曲 《Krawall》作世界首演。作品長達十多頁，要在短短一個月內準備，並不簡單。

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目前, 賴康堯於德國著名樂團 NDR Radiophilharmonie 擔任聯合首席低音大提琴手。對於自己的比賽成績及獎項，賴康堯謙虛地表示，希望透過參加比賽，提升自己的音樂造詣，成為更出色的音樂家。

有興趣的話，可於下列網頁重溫賴康堯先生於決賽的精彩演出。

https://www.youtube.com/live/O93Upqiof6Y?si=g1Cmm_rgFXWv5L0q

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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