緻素坊呈獻全新禮品套裝和新鮮製作豆漿 

座落於尖沙咀繁華心臟地帶，緻素坊一直以薈萃傳統與創新的素食中式料理作招徠。餐廳現推出一系列令人興奮的禮盒套裝和新鮮手工製造飲品，滿足一眾忠實 顧客的同時，為新的食客帶來愉悅體驗。

緻素坊精心打造了多款素食友好的禮品套裝，其中包括香濃軟糯的五香芋頭糕（HK$128）、美味可口的香菇蘿蔔糕（HK$128）和香氣撲鼻的桂花馬蹄糕（HK$108）。除此之外，餐廳亦推出了多款方便客人家常烹飪體驗的醬料，包括緻素坊 XO 醬（HK$68）和醬油蘿蔔（HK$88）。客人現亦可購買可供 4 至 6 位食用的豪華鮮黃耳盆菜（HK$688)；另外香脆核桃酥（HK$68／6 塊）亦是適合親朋好友聚會的完美選擇。

緻素坊同時推出了每日新鮮製作的有機黃豆漿（HK$20），為食客締造清新的滋味享受，亦展現出餐廳對品質的承諾。

所有產品均新鮮製造，每日限量供應。如客人需要大量訂購，歡迎提前向餐廳預訂。把握機會，立即購買緻素坊新推出的一系列美食，無論是與摯愛在家中享用，還是作為貼心的禮物，緻素坊的禮品套裝定能滿足客人需要。

關於緻素坊

緻素坊於 2021 年正式於九龍區核心地帶尖沙咀開幕，迎來了全新的素食概念。緻素坊在保留及歌頌傳統中式素食美饌同時，加入創新元素呈現給每位饕客，為一眾素食餐廳的餐飲體驗開闢出一條新路。除了素食點心，緻素坊亦會供應各種粵菜及川菜美饌。

營業時間：星期一至星期日：上午 11 時至下午 4 時；晚上 6 時至 10 時

地址：九龍尖沙咀廣東道 120 號海威中心 7 樓

電話：+852 2366 0336 / +852 2366 3233

網站：www.veggiekingdom.hk

Instagram：@veggiekingdomhk



(特約)