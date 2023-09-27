響應「夜繽紛」太空館也加開夜場 全新兩套立體球幕電影1/10登場 票價24元起

為響應「香港夜繽紛」活動，香港太空館天象廳會從9月29日至11月26日（10月1日除外），逢星期五、六、日及公眾假期，於晚上9時15分加開一場天象節目或球幕電影。

另外，太空館將於10月1日（星期日）起放映全新立體球幕電影《珊瑚礁冒險隊3D》和球幕電影《動物王國》，分別帶領觀眾探索海底世界和認識動物王國。

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《珊瑚礁冒險隊3D》講述三條小魚的珊瑚礁家園遭到捕撈拖網漁船的無情摧毀，牠們為尋找傳說中的「魔法珊瑚礁」──一個各種海洋生物和諧共處的隱世天堂，展開一場冒險之旅。小魚們在旅途中探索神秘的海底飛機殘骸，其後遇上水母群、八爪魚、鮟鱇魚和海豚等各種令人難忘的動物，更走到外太空歷險。沿途危險重重，三條小魚要智勝飢餓的鯊魚、避開污染的區域及克服其他威脅，才能到達牠們的理想新居。節目片長26分鐘，放映日期至2024年3月31日，節目放映時間為平日下午2時及晚上6時30分；周末及公眾假期放映時間為下午12時30分及下午5時。

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《動物王國》將帶領觀眾到地球的各個角落，探索六個動物家族的棲息地。觀眾可深入了解細小昆蟲的世界，見證牠們默默耕耘，維持大自然的微妙平衡；與鳥兒一起翱翔，揭開國王企鵝的秘密生活；另會潛入海洋深處，揭示浪花下繁盛繽紛的魚群生活；亦會勇闖兩棲及爬行類動物的領域，挑戰最兇猛的掠食者。最後走進哺乳類動物的世界，尋找牠們與人類的共通之處。節目片長39分鐘，放映日期至2024年6月30日。節目放映時間為平日下午5時；周末及公眾假期放映時間為上午11時時、下午3時30分分及晚上8時。



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節目票價為24元（前座）和32元（後座）。門票現於香港太空館票房和城市售票網（www.urbtix.hk）發售。香港太空館位於九龍尖沙咀梳士巴利道10號，逢星期二休館（公眾假期除外）。

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撰文：陳詠妍