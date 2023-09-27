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【電動車】Tesla上海工廠採「一體化壓鑄車身」技術　汽車後底板成本降40%

科技 17:15 2023/09/27

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有報告指出，Tesla在部署這項技術後，研發新車的時間可縮短至18至24個月。（法新社）

傳統的汽車組裝方法，是將不同散件裝嵌至車身支架上，但這做法容易造成材料的浪費。據《上海證券報》報道，上海的Tesla超級工廠生產的Model Y車型，其後底板總成系統已成功採用「一體化壓鑄車身」技術（Gigacasting），使製作成本下降40%。

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據悉，Tesla已成功研發具有6,000至9,000噸夾緊壓力的巨型壓力機，然後通過「一體化壓鑄車身」技術，則可將傳統汽車生產所需約400個零件，壓鑄成一個前部和後車架結構。相比起傳統方法，該技術不但令成本下降40%，更可使車身系統節省重量逾10%。

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有報告指出，Tesla在部署這項技術後，研發新車的時間可縮短至18至24個月，而目前汽車廠商開發新車，通常需要3至4年時間，這不但能改變現有電動車生產模式，幫助馬斯克實現生產成本減半的目標，更能為Tesla建構出新的技術護城河。

責任編輯：陳卓賢

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