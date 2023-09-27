  • 31°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園傳有境外債到期付息 涉資3億元

股樓投資 17:02 2023/09/27

分享：

分享：

外電報道，近期捲入債務違約風波的碧桂園(02007)，繼一期美元債未按時付息進入寬限期後，另外兩隻境外債券在周三即今日也迎來付息日。報道指，碧桂園周三需要為2024年1月到期票據支付4,000萬美元即約3.1億元利息、及為2025年3月到期票據支付781萬林吉特即約1,300萬元利息。兩期票據逾期付款的寬限期分別為30天和5天。碧桂園全日收報0.9元，跌2.1%。

【內房危機】旭輝系復牌跌逾5成 上半年盈轉虧蝕近90億人幣  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

此前，碧桂園於2025年到期、6.15厘的美元債券，原本上周一（18日）要兌付到期債息約1,540萬美元，但債券持有人表示未於付息日收到利息。該債券設30天寬限期。外界預料，如果離岸再融資渠道仍然不可用，碧桂園可能會對其美元債進行展期。

碧桂園上周曾公布，9項內地公司債券展期議案獲債權持有人會議表決通過。當時集團指，債券展期能夠緩解流動資金壓力，穩定生產經營，而11項公司債券將繼續停牌。

香港中旅近9億元 收購灣仔君悅居  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

專題影片
【iM人物專訪】專訪以立投資林少陽 港股被多重陰霾壓頂 「中特估」高息贏得穩陣

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

上一篇文章

響應「夜繽紛」太空館也加開夜場 全新兩套立體球幕電影1/10登場 票價24元起

下一篇文章

ESR夥華懋投資100億　發展葵涌凍倉及物流中心
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款