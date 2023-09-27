【內房危機】碧桂園傳有境外債到期付息 涉資3億元

外電報道，近期捲入債務違約風波的碧桂園(02007)，繼一期美元債未按時付息進入寬限期後，另外兩隻境外債券在周三即今日也迎來付息日。報道指，碧桂園周三需要為2024年1月到期票據支付4,000萬美元即約3.1億元利息、及為2025年3月到期票據支付781萬林吉特即約1,300萬元利息。兩期票據逾期付款的寬限期分別為30天和5天。碧桂園全日收報0.9元，跌2.1%。

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此前，碧桂園於2025年到期、6.15厘的美元債券，原本上周一（18日）要兌付到期債息約1,540萬美元，但債券持有人表示未於付息日收到利息。該債券設30天寬限期。外界預料，如果離岸再融資渠道仍然不可用，碧桂園可能會對其美元債進行展期。

碧桂園上周曾公布，9項內地公司債券展期議案獲債權持有人會議表決通過。當時集團指，債券展期能夠緩解流動資金壓力，穩定生產經營，而11項公司債券將繼續停牌。

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