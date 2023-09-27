住宅樓價跌至見7個月低位　代理料全年樓價或倒跌

租務市場持續向好，據差餉物業估價署最新公布，8月份租金指數按月升1.4%，連升7個月，但樓價跌勢未止，更有加快跡象，私人住宅售價指數按月跌1.4%，跌幅較7月份擴大，創近7個月新低。若以全年計，樓價至今仍累得升幅，但升幅收窄至1.3%。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，由於市場欠缺利好消息，預計全年樓價跌5%。值得留意的是，年初唱好樓市的代理行也睇淡樓市，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，政府上周五放寬樓花按保，但壓力測試未有同步放寬，相信樓價仍有下調壓力，料全年樓價或「倒跌」2%至3%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，樓價正面對如冰河時期的冷峰，相信下月公布的樓價指數或已會「跌凸」今年僅餘的1.3%升幅，若欠缺利好消息，或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機