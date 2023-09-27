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住宅樓價跌至見7個月低位　代理料全年樓價或倒跌

股樓投資 16:01 2023/09/27

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租務市場持續向好，據差餉物業估價署最新公布，8月份租金指數按月升1.4%，連升7個月，但樓價跌勢未止，更有加快跡象，私人住宅售價指數按月跌1.4%，跌幅較7月份擴大，創近7個月新低。若以全年計，樓價至今仍累得升幅，但升幅收窄至1.3%。 

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，由於市場欠缺利好消息，預計全年樓價跌5%。值得留意的是，年初唱好樓市的代理行也睇淡樓市，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，政府上周五放寬樓花按保，但壓力測試未有同步放寬，相信樓價仍有下調壓力，料全年樓價或「倒跌」2%至3%。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，樓價正面對如冰河時期的冷峰，相信下月公布的樓價指數或已會「跌凸」今年僅餘的1.3%升幅，若欠缺利好消息，或救市措施，恐怕全年樓價將會錄得跌幅。 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

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撰文 : 黃卓賢

樓價 美聯物業 萊坊 中原地產 私人屋苑 二手市場

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