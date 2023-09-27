JPM旗下英國大通銀行禁止進行加密貨幣交易 冀減少消費者受加密貨幣詐騙

摩根大通（JP Morgan）（JPM）旗下英國零售銀行大通（Chase）周二（25日）表示，由於欺詐和詐騙增加，該公司將從10月16日起禁止客戶進行加密貨幣交易。

大通銀行發言人表示：「我們發現針對英國消費者的加密貨幣詐騙數量有所增加，因此我們決定禁止使用大通借記卡購買加密貨幣資產，或從大通帳戶向加密貨幣網站轉帳。」

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大通銀行已成為英國最新一家限制客戶使用加密貨幣的貸款機構，因為人們長期以來一直擔心加密貨幣會被犯罪者用於網路詐騙。

自兩年前在英國推出基於行動應用程式的大通零售銀行服務以來，摩根大通已經吸引了160多萬客戶，並計劃隨著時間的推移在其他國際市場推出該消費銀行。

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大通銀行證實，該行已於周二上午透過電子郵件告知客戶其計劃進行的政策調整。 加密貨幣媒體Coindesk周二早些時候報道了這項舉措。

今年3月，NatWest (NWG)對客戶每天和每月向加密貨幣交易所發送的金額實施了新的限制，以保護消費者免受 「加密貨幣罪犯」的侵害。西班牙桑坦德銀行（Santander）去年表示，將阻止英國客戶向加密貨幣交易所發送即時付款，作為保護客戶免受詐騙的措施之一。

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記者：張瑋婷