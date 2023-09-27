H&M九月銷售額下降 稱因歐洲炎熱天氣推遲秋季購物

H&M（HM）稱，歐洲許多市場異常炎熱的天氣推遲了秋季購物季的開始，導致該公司9月份銷售額下降，而成本削減幫助其實現了季度利潤成長。

H&M指以當地貨幣計算，9 月的銷售額將年減 10%。 而最大的競爭對手Zara的母公司 Inditex （ITX）公佈的 8 月 1 日至 9 月 11 日的銷售額則成長了 14%。由於生活成本危機抑制了購物者的消費，全球第二大時尚零售商在落後於 Inditex 之後扭轉業績的希望受到了打擊。

持有H&M 和Inditex 股票的Union Investment 投資組合經理迪爾（Vera Diehl）說：「如果在同樣的天氣下，你的競爭對手的銷售額基本上增長了14%，在我看來 ，這就說明了一些問題。」

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H&M第三季的營業利潤為 47.4 億克朗（4.307 億美元），去年同期為 9.02 億克朗。 接受 LSEG 調查的分析師平均預測利潤為 47.2 億克朗。它表示，去年同期的數字包括集團退出俄羅斯市場的一次性成本 21 億克朗，這也是 9 月銷售額下降 10% 的四個百分點的原因。H&M堅持到明年年底將營業利潤率提高到 10%的目標，並表示其成本削減計劃正在 「全速 」進行。

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英國巴克萊銀行（Barclays）分析師錢普（Nicolas Champ）說，這個利潤率目標 「具有挑戰性，但可以實現」，並補充說，這需要在一定程度上加快頂線增長。

H&M 也表示，在因其對中國新疆地區涉嫌侵犯人權行為的立場受到批評而長期缺席之後，該公司已於本月重返中國最大的電子商務市場之一，京東商城。去年其重返阿里巴巴（9988.HK）旗下的天貓電子商務平台，但自2021年以來一直未在京東商城上架。

H&M周三（27日）宣布啟動股票回購計劃，計劃在明年3月31日前回購高達30億克朗的股票。

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責任編輯：張瑋婷