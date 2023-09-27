希拉莉譏諷普京自討苦吃 俄侵烏促成北約東擴

美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）周二（26日）返回國務院為其個人肖像揭幕，諷刺俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自討苦吃，發動烏克蘭戰爭促使北約（NATO）東擴。

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希拉莉形容，現任美國總統拜登（Joe Biden）延續奧巴馬（Barack Obama）政府的大量優先事項，包括擴大北約、對抗俄羅斯侵略並應對來自中國的挑戰。

希拉莉更表示：

太糟糕了。普京你是自討苦吃。 （Just as an aside, too bad Vladimir, you brought it on yourself.）

她續指大家並非被迫加入北約，而是他們自願的選擇。

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另外，希拉莉也乘機攻擊參選2024年大選的前總統特朗普（Donald Trump）。她批評特朗普在任時疏遠盟友，使外界懷疑美國是否有能力集合力量支持烏克蘭抗俄。

她表揚現任國務卿布林肯（Antony Blinken）將盟友帶到美國身邊，而非趕走他們，成功恢復外交政策和美國地位。

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責任編輯：鄭錦玲