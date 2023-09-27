  • 33°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

希拉莉譏諷普京自討苦吃 俄侵烏促成北約東擴

環球政治 16:00 2023/09/27

分享：

分享：

美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）周二（26日）返回國務院為其個人肖像揭幕，諷刺俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自討苦吃，發動烏克蘭戰爭促使北約（NATO）東擴。

特朗普被裁定家族生意涉詐騙 將上訴尋求推翻 【下一頁】

希拉莉形容，現任美國總統拜登（Joe Biden）延續奧巴馬（Barack Obama）政府的大量優先事項，包括擴大北約、對抗俄羅斯侵略並應對來自中國的挑戰。

希拉莉更表示：

太糟糕了。普京你是自討苦吃。

（Just as an aside, too bad Vladimir, you brought it on yourself.）

她續指大家並非被迫加入北約，而是他們自願的選擇。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

另外，希拉莉也乘機攻擊參選2024年大選的前總統特朗普（Donald Trump）。她批評特朗普在任時疏遠盟友，使外界懷疑美國是否有能力集合力量支持烏克蘭抗俄。

她表揚現任國務卿布林肯（Antony Blinken）將盟友帶到美國身邊，而非趕走他們，成功恢復外交政策和美國地位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁
今日
英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁
南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
2023/09/26
南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
2023/09/26
美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
意大利總理去信 批德國政府資助難民援助組織
2023/09/26
意大利總理去信 批德國政府資助難民援助組織

你可能感興趣

英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁
今日 14:17
英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁
南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
16:02 2023/09/26
南韓罕有國軍日閱兵 尹錫悅警告北韓勿用核武
美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
16:30 2023/09/26
美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
地緣政治 外交 戰爭 希拉莉 烏克蘭 特朗普 美國 普京

上一篇文章

英2022年員工人均近8日病假 創10年高位

下一篇文章

美天后演唱會紀錄片創紀錄 單日戲院預售票房近3億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款