希拉莉譏諷普京自討苦吃 俄侵烏促成北約東擴

美國前國務卿希拉莉(Hillary Clinton)周二(26日)返回國務院為其個人肖像揭幕,諷刺俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)自討苦吃,發動烏克蘭戰爭促使北約(NATO)東擴。

希拉莉形容,現任美國總統拜登(Joe Biden)延續奧巴馬(Barack Obama)政府的大量優先事項,包括擴大北約、對抗俄羅斯侵略並應對來自中國的挑戰。

希拉莉更表示:

太糟糕了。普京你是自討苦吃。

(Just as an aside, too bad Vladimir, you brought it on yourself.)