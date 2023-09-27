▲ 【分析】富達：經濟韌性延續存變數 主要看哪兩大風險？

隨美國經濟數據偏強，市場對經濟軟著陸預期提升。不過，富達國際發表第四季投資展望時指，韌性趨勢能否延續仍存不確定性，因為經濟衰退風險仍偏高，預計出現週期性衰退的可能性達60%，未來12個月美國失業率將上升至4.4%至6.5%。而且，緊縮貨幣政策的成效只是延遲而非失效，特別是當企業明年開始為其債務再融資時，情勢或會急速逆轉。

雖然通脹於第三季降溫，惟富達指，部分跡象顯示，緊縮貨幣政策的影響並未如預期般迅速傳導至實體經濟，例如許多企業正透過訂立多年的存款協議賺取利息，卻尚未開始支付疫情期間以超低利率累積債務應付的利息。富達認為緊縮貨幣政策的成效只是延遲而非失效，特別是當企業明年開始為其債務再融資時，情勢或會急速逆轉。

同時，包括工業及通訊服務等行業的供應鏈壓力未除，預期未來6個月物價將錄溫和升幅，顯示通脹問題並未解決。

美國利率或維持高水平一段時間，富達認為，這是個冒險的策略，尤其是在大量企業債務到期的高牆即將顯現下。大部分富達分析師預估其研究企業的利息支出將增加15%至25%。

若有額外措施提振消費信心 消費具回升潛力

中國方面，富達指，為了重振房地產市場，中國降低部分購房和按揭限制。儘管預期執政者不會推出大規模刺激措施，但這些提振消費信心的舉措，將利好市場表現，其中表現出眾的服務業更成市場焦點。中國市場目前的股價相對環球市場已接近歷史低位。

富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin表示，儘管前景充滿挑戰，但該行仍看到許多企業在中國蓬勃發展，例如整體消費數據疲弱掩蓋了服務業的榮景。中產人士對就業和收入前景的擔憂，消費更為謹慎，減少對高價商品的支出，但外出的消費開支相對增加。此外，在取消防疫限制後，擁巨額銀行存款的中國消費者仍繼續累積存款，預期只需額外刺激措施以提振多一點消費信心，消費顯然具回升潛力。

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編輯：袁諾曦