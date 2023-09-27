【大行點睇】花旗：新奧能源提高透明度 相信投資者信心及股價表現將提升

花旗表示，新奧能源（02688）開始在公司網頁公布每月燃氣零售數據，是提高透明度的積極一步，自中期業績解說混亂、股價急跌後，讓投資者重拾信心。該行相信投資者信心將會逐步恢復，提升股價表現，而且公司7月及8月的燃氣零售亦見改善，予其評級「買入」，目標價83元。新奧能源周三（27日）股價收報64.65元，跌2.1%。





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該行指出，公司一名董事局成員上周在香港及新加坡會見主要股東及投資者解說最新進展，而之前新奧能源及母公司新奧股份（深：600803）都表明，計劃在市場上購買股份。





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就新奧能源上半年燃氣零售量按年下跌6.9%，管理層解釋，為受到河南及河北部分工業用戶轉向使用價格較低的液化天然氣（LNG）影響。而公司亦已推出新措施，鼓勵銷售人員以較有彈性的價格推廣燃氣，以吸引用戶回歸。

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記者：鄭昊彤