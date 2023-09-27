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【大行報告】料2024財年首季營收按年增近四成 大和上調新東方目標價至48元

股樓投資 17:58 2023/09/27

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大和表示，基於需求強勁，重申對新東方（09901）「買入」評級，將2024至2025財年盈利預測上調1%至4%，並將目標價由46元上調至48元。另外，新東方周三（27日）受中國民辦教育協會對全面禁止校外培訓闢謠支持下，股價收報45.85元，漲7.3%。

 


 

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該行相信，新東方2024財年首季營收將按年增38%，相較於公司指引成長32%至35%，市場預期成長35%至36%，主要受STEAM和遊學團的新計畫，以及今年夏季海外考試準備的強勁需求推動。該行預測公司非通用會計準則（non-GAAP）經營利潤率擴大210點子至15.1%，符合市場預期。

 

 

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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展望2024財年第二季，基於東方甄選直播業務的高基數，該行估計公司2024財年次季的收入增長將較首季回落，或同比增長29%至8.22億美元，經營利潤率達6.4%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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