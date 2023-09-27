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【大行報告】貝殼下調北京二手房佣金一度累股價挫 大和稱進一步調整為收集良機

股樓投資 16:13 2023/09/27

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大和指出，貝殼（02423）宣布將北京二手房佣金由2.7%下調至2%，拖累其周二（26日）股價一度跌逾一成。不過，該行認為其股價進一步調整將是收集良機，因公司積極進行股票回購，且仍為二手房銷售復甦的代表，同時受惠於潛在的利好政策，予公司「買入」評級。貝殼周三（27日）收報38.6元，升1.6%。

 

 

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隨著內地進入中秋節和國慶假期，該行預計看房和交易將較前數周正常化，並料公司股價或將於未來一至兩周受壓。鑑於北京二手房銷售佔貝殼的總收入的15%至17%，該行亦預測由第四季起，相關政策對公司盈利影響只有約2%至3%，並相信佣金下調的行動符合內地政府近期刺激住房需求的政策。

 


 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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