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【JPEX案】鄧炳強：已拘捕12人、凍結逾7700萬資產　報案苦主涉款近15億元

股市 15:06 2023/09/27

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【JPEX案】鄧炳強：已拘捕12人、凍結逾7700萬資產　報案苦主涉款近15億元

保安局局長鄧炳強就有關JPEX案件講解調查進展，表示截至目前已收到2392個舉報，並已聯絡超過300名報案人，涉及金額已接近15億元。截至目前為止拘捕了12名人士，搜查了16間場外找換店，截至目前為止檢獲了800萬元現金，另外亦凍結了超過7,700萬元資產，包括一些物業及加密貨幣。

鄧炳強表示，正就案件全力調查，調查方向包括究竟營運整個犯罪背後的人士是誰，這些資產進一步的流向為何，以及亦需防止這些詐騙行為繼續發生。

對於有否牽涉在外國的人士，鄧炳強表示細節不方便透露，但如有需要到外國進行調查，指設有機制與外國的執法部門合作，協助調查，會用一切方法令犯法人士得到其應有的法律後果。

至於被問到為何張智霖、莊鍶敏這類型的品牌大使或宣傳者只需要協助調查，為何不需要作出拘捕，鄧炳強表示個別人士在此事件上到底是提供資料還是有否刑責，會根據個別情況處理。總之若手上有證據，認為應該作出拘捕就會作出拘捕，如果有證據認為可以提出檢控，就會提出檢控。

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責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 鄧炳強 保安局
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