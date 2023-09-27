【內房危機】旭輝系復牌跌逾5成 上半年盈轉虧蝕近90億人幣

自今年3月底停牌的旭輝系股份周三（27日）復牌，截至中午2時半，旭輝控股（00884）報0.34元，較停牌前0.76元跌55%；旭輝永升服務（01995）報1.28元，較停牌前3.05元跌58%。

旭輝表示，已達成復牌指引，主要包括就審計事宜進行適當獨立調查，評估對公司業務營運及財務狀況的影響，並採取適當補救行動。在經獨立調查後，並無發現任何適當的理由會致使管理層之主張的真實性存疑，亦無建議展開進一步調查。

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旭輝公布，今年上半年虧損89.72億元（人民幣，下同），轉盈為虧，去年同期純利7.31億元，收入增加5.4%至313.19億元。



另外，旭輝永升服務亦公布，已履行復牌指引的要求，下屬委員會報告指並無發現任何適當理由懷疑公司管理層主張的有關交易亦無任何建議作進一步調查。旭輝永升服務上半年純利2.4億元，倒退36.3%。。

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記者：李兆明