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【蘋果App】蘋果推「Meet with Apple Experts」　提供實驗室、課程和研討會體驗

科技 16:00 2023/09/27

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Meet with Apple Experts初期會提供逾50個課程、研討會和諮詢項目。（法新社）

蘋果（Apple）App Store現時約有180萬款App，每周有逾6.5億用戶到來存取。為讓更多App開發者學習和參與研發，蘋果宣布推出「Meet With Apple Experts」，幫助全球開發者通過參與實驗室、課程和研討會，了解最新Apple工具和資源。

【人才培訓】AWS夥科技園培養數碼人才　成立香港首個AWS聯合創新中心

據官方介紹，Meet with Apple Experts初期會提供逾50個課程、研討會和諮詢項目，並持續提供線上和線下活動，讓全球開發者與Apple專家直接溝通，獲取洞見、支持和回饋。

【CIA版ChatGPT】美國CIA開發AI聊天機械人　助分析師收集情報

由即日起，全球開發者可報名參與多種主題的課程，深入探索iOS 17、iPad OS 17、watchOS 10、visionOS，了解如何針對最新發布的硬體產品優化App和遊戲。部分課程將講述如何透過客製化產品頁面，以提升App發現度，及利用App內活動和透過App Analytics等功能提升獲客機會等。

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：

專題影片
【ETech快訊】iPhone 15、iPhone 15 Pro Max新機上手　5大Q&A懶人包
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