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英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁

環球社會熱點 14:17 2023/09/27

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英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）周二（26日）於美國華盛頓發表演説，形容目前的非法移民不受控，指國際社會未能改革《聯合國難民公約》和《歐洲人權公約》。聯合國反駁柏斐文的言論，並為《聯合國難民公約》辯護。

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柏斐文於華盛頓智庫美國企業研究院（AEI）發表演說，形容非法移民不受控，對歐美構成生存挑戰，呼籲改革過時的國際體系。

她聲稱難民公約產生的判例法降低門檻，因此尋求庇護者只需證明他們面臨歧視，無需真正面臨酷刑、死亡或暴力的風險。

柏斐文指向遭受迫害的人提供庇護是正確行為，但如果該人僅因女性或同性戀身份而擔憂在原籍國遭受歧視，就足以獲得保護，將無法維持庇護制度。

她聲稱各國未能改革《聯合國難民公約》和《歐洲人權公約》的原因，其一為重新談判的難度很大，其二為害怕被貼上種族主義者或非自由主義者的標籤。

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不過她未有回應如各國不改革，英國會否考慮退出上述公約，僅重申英國政府將採取一切必要措施，來解決移民通過未經授權路線抵英的問題。

聯合國難民署同日發表聲明反駁柏斐文，稱公約與當年通過時一樣具有現實意義。難民署指當個人因性取向或性別認同而面臨迫害風險時，能尋求安全和保護為至關重要。

難民署拒絕徹底改革公約，呼籲各國更一致應用公約及其責任分擔的基本原則。

難民署也提到英國上月的積壓庇護申請個案超過17.5萬宗，已向英國政府提出具體可行的建議，以清除目前的積壓情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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